El último actor en ponerse en el papel de SpiderMan, Tom Holland, ha conseguido con tan solo 23 años una carrera llena de éxitos.

Entró por la puerta grande en el mundo del cine siendo tan solo un niño al dar vida al hijo de Naomi Watts en 'Lo Imposible'. Después se puso el traje de superhéroe para consolidarse dentro de Marvel y cuya última entrega 'Spiderman: Lejos de casa' ha sido un éxito de taquilla.

Ahora que Disney ha encontrado una mina de oro con sus remakes, sigue planeando más después de 'El Rey León'. Entre ellos se encuentran la nueva versión de 'La Sirenita' y 'Mulán', siendo la búsqueda de actores uno de los temas más importantes para la empresa y de los que más controversia ha creado en redes.

Después de la adaptación del personaje a la actriz Halle Bailey y el posible fichaje de Harry Styles como el príncipe Eric, Tom Holland podría participar también en uno de los próximos reboots.

Milo en 'Atlantis: El imperio perdido' | Walt Disney Pictures

Pero, ¿qué personaje sería? Según We Got This Covered, el actor encarnaría a Milo en el live action de 'Atlantis: El imperio perdido' y aunque todavía no esté confirmado, Disney ya se habría fijado en Tom Holland para ser el protagonista de esta historia que en su estreno de 2001 y recaudó 185 millones de dólares.

