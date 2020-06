El pasado mes de abril salía a la luz que Timothée Chalamet habría terminado su relación con Lily-Rose Depp después de un año juntos.

A lo largo del tiempo que estuvieron como pareja pudimos ver a los jóvenes muy enamorados en eventos o en momentos íntimos, pero ahora parece ser que el protagonista de 'Call me by your name' ya ha encontrado otro amor.

Y es que Chalamet ha sido pillado besándose con la actriz mexicana Eiza González durante una velada romántica en el país de la intérprete, concretamente en Cabo San Lucas, en México, según apunta el medio 'TMZ'.

Tal y como puedes ver en las imágenes, los jóvenes están disfrutando de un día de piscina y sol junto a otros amigos. Vemos a Eiza y Timothée en bañador para darse un chapuzón pero lo más llamativo es cuando vemos el beso que el actor le da a Eiza dejando patente que están juntos.

Incluso en un momento Chalamet se atreve a coger una guitarra española y amenizar el rato a los presentes mostrando su cara más divertida.

Tras ver las instantáneas muchos han sido los fans que se han extrañado al ver este pareja, algunos han destacado la diferencia de edad ya que Timothée tiene 24 años y Eiza 30, ¿te parece que hacen buena pareja?

