El terrible futuro que podría sufrir Star-Lord por culpa de 'Vengadores: Endgame'

Gracias a las líneas espacio temporales que se producen en 'Vengadores: Endgame', los superhéroes consiguen detener a Thanos, pero uno de los protagonistas de Guardianes de la Galaxia, Star-Lord (Chris Pratt), podría tener problemas en su futuro, como consecuencia de uno de los cambios que los vengadores realizaron. Un usuario de reddit ha descubierto el agujero del guion.

En 'Endgame' Nebula y 'Máquina de Guerra viajan hasta Morag el año 2014 para hacerse con la Gema del Poder. Tras la gran batalla del final de la película los personajes de la línea temporal de 2014 de Nébula y Thanos mueren, por lo que en ese tiempo ya no existen, y Gamora ha desaparecido en el año 2023, contando los cinco años que pasan en 'Endgame'.

Estos acontecimientos pueden provocar que la historia que conocemos de Peter Quill no suceda y su futuro sea muy oscuro. Así, cuando Star-Lord es apresado conocerá a Drax, Rocket y Groot pero no a Gamora por lo que no se enamorará de ella y puede que los Guardianes no lleguen a formarse, por lo que el personaje de Chris Pratt no sufriría la transformación que tiene a lo largo de las películas.

Además, en la segunda entrega Quill conoce a su padre, Ego, un Celestial que quiere usar a su propio hijo para hacerse con el poder de toda la Galaxia. Al no existir el poder de los Guardianes puede que Peter acaba sucumbiendo ante la propuesta de su progenitor por lo que no solo su vida correría peligro sion también la de todos los habitantes de la Galaxia. La esperanza recaería en Capitana Marvel, que podría aparecer y enfrentarse a este personaje, aunque la lucha sería entre un superhéroe y un Celestial cuyo poder es más grande.

La posible solución es pensar que Ego no sabría dónde está Star-Lord, porque no habría usado la Gema del Poder. Eso significa que el Star-Lord de esa línea de tiempo podría haberse salvado de destruir la galaxia, pero aún así no estaría Gamora para enamorarse, lo que supondría igualmente un horrible futuro para Quill.

