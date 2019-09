El pasado 5 de julio se estreno en cines 'SpiderMan: Lejos de Casa', una película que ha puesto fin a la tercera fase del Universo Cinematográfico de Marvel. Sin embargo, el éxito de la película se ha visto manchado por la falta de acuerdo entre Disney y Sony, que ha provocado la salida del personaje del MCU y con ella la de Tom Holland.

La trama de la película nos presentó a Mysterio, el villano que es capaz de crear ilusiones para confundir a sus víctimas. Gracias a este personaje se crearon algunas de las escenas más tenebrosas, aunque varias ideas fueron descartadas y jamás han visto la luz.

Hasta ahora. Henrik Tamm, artista del departamento visual de Marvel, ha mostrado varias ilustraciones de escenas que no llegaron a grabarse y te aseguramos que no son aptas para aracnofóbicos. En una de las escenas que hablamos podemos ver a Peter Parker atrapado en una telaraña y rodeado de gigantescas arañas. No te pierdas estas repulsivas imágenes. ¿Lo habría superado Tom Holland?

