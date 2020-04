El legado de Capitán América quedó escrito en 'Vengadores: Endgame' cuando un anciano Steve Rogers (Chris Evans) volvió para entregar su preciado escudo a Sam Wilson (Anthony Mackie).

Sin embargo, son muchos los fans que aún siguen debatiendo este momento, pues el heredero más plausible parecía su gran amigo Bucky, el Soldado de Invierno. Ahora su actor Sebastian Stan ha aclarado las dudas al respecto con una importante explicación en The Hollywood Reporter.

"Como cualquiera que termina traumatizado por una experiencia de guerra, Bucky está afectado por ello durante el resto de su vida. Así que, lo que más deseaba era un nuevo comienzo, para él y para Steve de alguna forma. No parecía que el escudo fuera a serlo necesariamente.

Que Steve viajara en el tiempo y dijera, 'Voy a hacer algo por mí ahora. He estado aquí con toda esta gente, lo he hecho lo mejor que he podido. Solo soy un hombre, y voy a volver atrás e intentar vivir mi vida'.

Creo que eso es algo que Bucky quería para su mejor amigo, y al mismo tiempo, Steve le está diciendo a Bucky, 'te vas a ir y hacer lo mismo también. No voy a echarte esto encima. Los dos vamos a vivir nuestras vidas, las vidas que nos quitaron en los 40 cuando nos alistamos'.

Para mí, Sam siempre fue la elección clara para eso por varias razones, que también vienen con mucho pasado que se va a explorar en la serie. Supongo que tendréis que descubrirlo en Disney+. Al final de 'Endgame', ni para Steve ni Bucky es importante el escudo", terminaba Stan.

