Scarlett Johansson y Colin Jost ya son marido y mujer: Así ha sido su boda secreta

En mayo de 2019 Scarlett Johansson se comprometía con Colint Jost con quien llevaba saliendo desde el año 2017 tras conocerse en 'Saturday Night Live', donde el humorista es guionista del programa. Con motivo de la pandemia del coronavirus se pensaba que el enlace se iba a posponer hasta que la situación mejorara pero, finalmente, la pareja se ha dado el 'si quiero' en una boda por sorpresa.

La noticia se ha conocido a través de una publicación en Instagram de Meals on Wheels America, una organización que lucha contra el hambre y el aislamiento en la comunidad de personas mayores proporcionando comidas en todo Estados Unidos.

"Estamos encantados de dar la noticia de que Scarlett Johansson y Colin Jost se casaron durante el fin de semana en una ceremonia íntima con su familia más cercana y seres queridos, siguiendo las precauciones de seguridad de COVID-19. Su deseo de boda es ayudar a marcar la diferencia para los personas mayores vulnerables durante este momento difícil apoyando a Meals on Wheels America. Considere hacer una donación para celebrar la feliz pareja haciendo clic en el enlace de nuestra biografía", rezaba el post junto a una imagen que ponía "jost married".

Tal y como explica el texto, la actriz de Viuda Negra y el humorista se han decantado por una boda muy íntima debido al COVID-19 donde se han cumplido con todos los protocolos necesarios. Por el momento estos son los datos que se saben al respecto, pero hace un tiempo la intérprete confesó a 'People' que quería que su boda fuese un ejemplo para su hija de 5 años, con respecto a ser ecológico y no derrochar.

"Es difícil, especialmente porque mi hija tiene solo 5 años, por lo que su mundo es muy pequeño. Creo que recordarle cómo viven otras personas y cómo sus acciones afectan a los demás es el punto de partida", decía. "Los niños son conscientes de sus propios desechos ahora y cómo conservarlos y reciclarlos. A veces dice cosas como: "No podemos usar pajitas de plástico" y eso no se lo he enseñado yo".

Este es el tercer matrimonio de Scarlett quien estuvo casada con Ryan Reynolds (2008-2011) y después con el periodista francés Romain Dauriac (2014-2017), con el que tiene a su única hija Rose.

