Después de la muerte de Natasha en la película de 'Vengadores: Endgame', la confirmación de que habrá una precuela para este personaje, 'Viuda Negra', hizo que todo el mundo se pregunte qué dirección tomará esta entrega, si servirá para hablar de sus inicios, de su etapa antes de los Vengadores, si desvelará algo nuevo que la pueda traer de nuevo o si será una despedida.

Por las distintas declaraciones de Kevin Feige y de Shortland, finalmente se decantarán por esta última opción, pero no sin antes pasarle el testigo a Florence Pugh, con la que Scarlett comparte pantalla en su película en solitario.

"[Kevin Feige] se dio cuenta de que la audiencia esperaría una historia de sus orígenes, así que obviamente, fuimos en la dirección contraria", decía la directora de la cinta Cate Shortland en una entrevista a 'Empire'. "No sabíamos lo genial que sería Florence Pugh. Sabíamos que sería genial, pero no sabíamos lo genial que sería. Scarlett es tan gentil, como, 'Oh, le estoy pasando el testigo'. Así que va a impulsar otra historia femenina", termina afirmando la cineasta.

