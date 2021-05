Salma Hayek revela su dura batalla contra el coronavirus: "Dije a mi doctor que prefería morir en casa"

A mediado de marzo del 2020 la pandemia del coronavirus estallaba en todo el mundo y desde entonces la vida ha cambiado radicalmente par todos. Ahora, la última en hablar de su dura batalla contra la COVID-19 ha sido la actriz Salma Hayek en su entrevista más sincera para 'Variety'.

Así, la mexicana explica que dio positivo a principios de la pandemia pero que estuvo tan mala que tuvieron que ponerle incluso oxígeno. Además, revela que pasó unas siete semanas aislada en una habitación de su casa. "Mi médico me suplicó que fuera al hospital porque estaba muy mal", explica Salma Hayek. "Dije: 'No, gracias. Prefiero morir en casa'".

La mayor parte del 2020 lo dedicó a curarse de las secuelas que le dejó la enfermedad aunque asegura que todavía no está recuperada del todo ya que suele tener bastante fatiga.

Fue en abril de este año cuando Salma ha vuelto al trabajo tras estos duros momentos. Lo hizo para rodar la película 'House of Gucci' de Ridley Scott donde interpreta a una vidente que ayudó a Patrizia Reggiani (Lady Gaga) a tramar el asesinato en 1995 de su exmarido Maurizio Gucci (Adam Driver) y que terminó siendo condenada.

"No fue mucho tiempo", explica Hayek. "Fue fácil. Fue el trabajo perfecto para volver a hacerlo. Había empezado a hacer Zooms en un momento, pero solo podía hacer tantos porque me cansaba mucho".

Su papel en 'Los Eternos'

Salma Hayek se encuentra a sus 54 años en uno de sus mejores momentos profesionales y pronto la veremos como Ayak en 'Eternos', la nueva gran apuesta de Marvel después de sus tres primeras fases con Los Vengadores.

Así, Salma ha hablado sobre cómo fue su fichaje en la Casa de las Ideas, algo que no podía ni imaginarse: "Nunca se me pasó por la cabeza estar en una película de Marvel. Supongo que pensé que el barco había zarpado y fue un shock absoluto. De repente, recibí una llamada: 'Quieren hablar contigo sobre una nueva franquicia'. Y yo estaba como, "¿Qué?" Y dije que estaba bien, pero no te dan ninguna información hasta que estás en la llamada", recuerda la actriz.

Salma Hayek en 'Eternos' de Marvel | Marvel

Para después matizar que pensó que era una broma ya que no es normal que le den un papel así a alguien latino, mujer y de su edad: "Es un poco difícil ser un héroe de acción si eres mexicano. Es muy difícil ser un héroe de acción si eres mexicano y eres mujer. Pero para ser un héroe de acción, ser mexicano, una mujer y mi edad, sentí que me estaban molestando. Y luego, la peor parte es que fui una de las primeras personas que eligieron. Tuve que mantener la boca cerrada durante tantos meses. No podría decirle a nadie. Y no podía esperar el día en que pudiera decirlo".

