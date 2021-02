Salma Hayek se pone seria para contestar a quienes piensan que se casó con su marido por dinero

Salma Hayek se casó en el año 2009 con François-Henri Pinault, un empresario francés presidente del Groupe Artémis, un conglomerado de marcas de lujo, e hijo y heredero de François Pinault.

François-Henri es considerado uno de los hombres más ricos del mundo y tras su boda con la actriz mexicana muchos fueron los que criticaron la relación pensando que la actriz de Hollywood se había casado con el francés por un interés económico.

Ahora, llevan más de 15 años juntos y tienen una hija en común, Valentina, que nació en 2007, dos años antes de que la pareja se diera el 'sí quiero' en París el 14 de febrero, justo el Día de San Valentín.

Después de tantos años desde su boda la Salma ha hablado con Dax Shepard en su podcast Armchair Expert sobre los múltiples comentarios negativos que recibió tras conocer su relación con el empresario.

"Cuando me casé con él, todo el mundo dijo, 'Oh, es un matrimonio de conveniencia, ella se casó con él por dinero'", empieza recordando Hayek.

Para después comentar los prejuicios que muchos tienen cuando saben que alguien es rico: "Inmediatamente piensas que porque alguien es rico, podría no ser buena persona", apunta. "Puede ser alguien materialista, que no tiene valores, que incluso es estúpido o que no lo merece. Para tener mucho dinero, se considera que lo lograste de manera incorrecta, existe toda esta preconcepción".

En el vídeo de arriba puedes descubrir todo lo que ha dicho al respecto en donde afirma: "15 años juntos y estamos enamorados".

