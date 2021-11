Ryan Reynolds revela el motivo de su descanso como actor

Al terminar el rodaje de su último proyecto junto a Will Ferrell, 'Spirited', Ryan Reynolds ha anunciado que se tomará un descanso como actor en sus redes sociales. En su publicación ha compartido unas imágenes entre bastidores de su última cinta. Además ha escrito un texto para acompañarlas y ahí ha sido donde ha anunciado su "tiempo sabático":

"Para mí, 'Spirited ha terminado. No estoy seguro de haber estado preparado para decir que sí a una película tan desafiante ni siquiera hace tres años. Cantar, bailar y jugar en el plató con Will Ferrell hizo que muchos sueños se hicieran realidad. Y esta es mi segunda película con la gran Octavia Spencer", escribe.

La estrella concluye su post con la noticia: "Es el momento perfecto para un tiempo sabático de rodar películas. Voy a echar de menos cada segundo de trabajo con este grupo de creadores y artistas obscenamente dotados".

Ahora Ryan ha hablado con The Hollywood Reporter y ha dado las explicaciones que tanto deseaban sus fans: "Sólo estoy tratando de crear un poco más de espacio para mi familia [su mujer Blake Lively y sus tres hijas] y pasar tiempo con ellas. Sabes, realmente no recuperas ese tiempo".

¿Qué hará Ryan Reynolds durante su descanso como actor?

El hecho de que el actor no vaya a hacer ninguna película no significa que no vaya trabajar. Ryan tiene otros proyectos de los que se ocupara durante el tiempo que abandone las pantallas: "Estoy ocupado, obviamente, con otras cosas en mi empresa".

Además de ser toda una estrella de Hollywood, Reynolds también participa en Aviation Gin, Mint Mobile, Maximum Effort Marketing y Wrexham AFC. Según indica el actor, su descanso le ayudará a centrarse en sus diversas empresas: "Aparecer es muy importante y coger el teléfono y participar en el juego. Nuestra filosofía es unir a la gente de forma divertida, inteligente e inesperada".

Sin embargo, sus fans no tienen nada que temer ya que esto solo se trata de un pequeño descanso: "Así que probablemente estaré alejado del cine, o al menos del rodaje de películas, hasta el final del verano". "Me da la oportunidad de estar en casa", añade.

Seguro que te interesa:

Blake Lively estalla contra una "perturbadora" foto donde aparece con sus hijas y Ryan Reynolds