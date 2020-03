Ryan Reynolds: "Si no nominan a Hugh Jackman por 'Logan' en los Oscar los quemo"

"'Logan' es una puta obra maestra". Las palabras de Ryan Reynolds (¿o deberíamos decir 'Deadpool'?) no pueden ser más claras.

La película que cierra la historia de Lobezno es la protagonista del episodio 200 de los Honest Trailers, y es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. En esta ocasión a Screen Junkies le ha costado sudor y sangre (como a Logan) encontrar cosas para reírse de la película, así que piden "ayuda" a Deadpool, es decir Ryan Reynolds.

El actor ha participado en el vídeo de mil amores para llevar al extremo la meta-broma de su adoración por Hugh Jackman y por 'Logan', llegando a decir que si su amigo no es nominado en los próximos Oscar por su actuación, les mandará a los académicos todos los VHS de 'Crash' en llamas.

Reynolds incluso llega a animar a su director, James Mangold, a hacer 'Old Man Deadpool' dentro de unos años. ¿Qué te parece? No te pierdas el vídeo completo, que no tiene desperdicio.