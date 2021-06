Ryan Reynolds confiesa el momento de 'Vengadores: Endgame' que le hizo llorar a mares

No hay anécdota en la que Ryan Reynolds no demuestre que representa a todos sus fans con su humor absurdo y sus momentos 'fanboy'. Ahora no se habla de otra cosa que de su confesión durante el confinamiento sobre 'Vengadores: Endgame'.

El pasado año las emociones estaban sin duda a flor de piel y el actor así lo reconocía en una entrevista que recoge DigitalSpy, donde habla de lo que sintió al ver los vídeos de los fans en los cines reaccionando a los grandes momentos del crossover del MCU.

"A lo mejor estoy muy emocional por todo lo que está pasando en el mundo, pero estaba llorando a mares esta mañana viendo eso", confesó sin filtros a la revista.

"Esa es la cinematografía de acción de gran presupuesto más bella que he visto nunca", asegura. "Eso es lo que espero con más ganas y que echo mucho de menos. Estar en un cine y ver una película así. Es una experiencia única", aseguraba.

Sin duda es un sentimiento con el que muchos se pueden identificar, incluso Chris Evans, que también acabó confesando lo mucho que se emocionó al vivir con los fans en el cine estos grandes momentos de 'Endgame', "como un niño pequeño cautivado", como te contamos en el vídeo de arriba.

Reynolds ya es parte de Marvel

Fotograma de 'Deadpool 2' | Fox

Desde que se produjo la compra de Fox por parte de Disney uno de los aspectos que más esperaban los fans y que afectaba al propio Ryan Reynolds era la llegada oficial de su personaje, Deadpool, al Universo Cinematográfico de Marvel.

Aunque a 'Deadpool 3' aún le queda un largo camino, el jefe de Marvel Studios Kevin Feige ya confirmó que, pese a ser ahora Disney su casa, será calificada para mayores de 18 como las anteriores y Ryan volverá a estar involucrado en el proceso. ¡Así que solo hay que esperar!

