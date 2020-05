Durante esta cuarentena Arnold Schwarzenegger ha demostrado que está a la orden del día en cuanto a nuevas tecnologías. Y es que el actor ha sorprendido a todos sus seguidores con su manejo de las redes sociales o incluso de Photoshop tras el montaje que hizo de su hijo por su graduación.

Ahora, el actor ha vuelto a usar su cuenta de Instagram para publicar un vídeo donde aparece dando un discurso telemático a los alumnos que han tenido que graduarse a través de videollamadas a causa de la pandemia del coronavirus.

Schwarzenegger ha querido tener un palabras de aliento a todos estos jóvenes quienes han vivido en sus propias carnes el primer inconveniente de sus vidas: "Mi consejo para los graduados sobre la superación de obstáculos durante el coronavirus", escribe en el post.

"No voy a molestarte y decir que este es un momento fantástico para graduarte. Pero les voy a contar sobre uno de los mayores obstáculos que enfrenté en mi vida, porque los obstáculos que ha creado el coronavirus no serán los últimos que enfrentarán, pero pueden prepararlos para el próximo obstáculo", empieza diciendo.

"Debido al coronavirus, te estás graduando en un mundo lleno de obstáculos, así que quería que supieras que no importa lo exitoso seas, siempre habrá obstáculos. Pero puedes superarlos y avanzar hacia tu visión".

Tras esta introducción el intérprete contó en primera persona uno de los momentos más graves de su vida en el que estuvo a punto de morir, una operación de corazón a la que se sometió hace dos años.

El austriaco explica que cuatro meses antes de empezar el rodaje de 'Terminator: Destino oscuro' se sometió a una revisión médica donde le dijeron que tenían que intervenirle para cambiar una válvula del corazón. Al principio Arnold se negó, debido a la cercanía del rodaje, pero le dijeron que se trataba de una operación leve por lo que accedió.

Pero, finalmente las cosas se complicaron y una operación de 4 horas acabó durando 16: "Me dijeron que se había producido una complicación y me tuvieron que hacer una intervención de emergencia. Me contaron que rompieron el muro del corazón y que había una hemorragia interna, así que podría haber muerto si no me hubieran abierto el esternón para operarme a corazón abierto".

"Durante mi recuperación, empecé poco a poco a declarar victorias. Tras dar mis primeros 500 pasos con el andador, declaré una victoria; cuando recuperé el apetito, declaré otra victoria", termina diciendo.

