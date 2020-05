La cuarentena por el coronavirus ha provocado que la vida se pare de repente y todos los eventos que teníamos planeados durante estos meses han tenido que retrasarse o, simplemente, cancelarse por las circunstancias.

Esto es lo que le ha pasado a Arnold Schwarzenegger con un momento que llevaba años poder presenciar, la graduación de su hijo pequeño. El protagonista de 'Terminator' tiene cinco hijos, cuatro con su exmujer Maria Shriver, Katherine, Christina, Patrick y Christopher, y uno que nació de una infidelidad con una empleada doméstica, Joseph.

Pues bien, el menor de la familia tenía previsto graduarse de la universidad esta primavera, evento que ha tenido que suspenderse. Pero Arnold no ha querido quedarse sin la foto de su hijo con la toga y su diploma por lo que ha creado un montaje que ha subido a sus redes sociales junto a un bonito mensaje.

"Christopher, eres un campeón y te amo. Sé que tu graduación en Michigan no fue la gran celebración con la que soñaste durante años, pero caminar por un escenario no es lo que me hace estar tan orgulloso de ti: es tu compasión, tu arduo trabajo, tu visión, tu pensamiento crítico y tu altruismo lo que me hace estallar de orgullo. No puedo esperar para verte seguir escalando y triunfando"

"El mejor hermano pequeño del mundo, mírale", le ha contestado su hija Katherine, quien está embarazada de su primer hijo con Chris Pratt.

Mientras que su otro hijo, Patrick, ha admirado las habilidades de su padre con estas herramientas digitales: "Felicidades hermano. PD. Impresionado con tus habilidades de photoshop, papá".

