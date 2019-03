¿Recuerdas a Devon Sawa? Ya no queda nada de aquel ídolo adolescente de los 90

Devon Sawa fue uno de los sex-symbol de las adolescentes durante los años 90. Su cabello rubio y sus ojos claros hacían suspirar a las fans que acudían al cine aunque sus éxitos en taquilla fueran algo más moderados. Pero lo que parecía una carrera fulgurante se fue apagando y dejó de interesar en Hollywood.

Aunque debutó en 1989 con tan solo 11 años, no se dio a conocer al gran público hasta protagonizar ya con 17 años la película infantil 'Casper' junto a Cristina Ricci en 1995, un remake en acción real de la conocida serie de animación protagonizada por un tierno fantasma. Ese mismo año volvería a coincidir con Ricci en 'Amigas para siempre'.

Sin embargo, se terminó de meter al público adolescente en el bolsillo con las películas 'El diablo metió la mano' (1999) y con la que sería la primera de una saga de películas de terror 'Destino Final' (2000). Ese mismo año protagonizó el videoclip 'Stan' del rapero Eminem.

No obstante, este sería su último gran éxito ya que después el abuso de las drogas y el alcohol condenaron al olvido de las superproducciones al actor canadiense.

Tras un tiempo alejado del mundo de la interpretación el actor retomó su carrera en 2009 pero ya alejado de la fama que le había precedido en los 90.

Ya convertido en un adulto se casó en 2010 con Dawni Sahanocvitch y es padre de dos niños. Su carrera como actor continúa en la actualidad, sus papeles más destacados en los últimos años ha sido el de (Owen Elliot / Sam Matthews) en la serie Nikita entre 2010 y 2013 y Nico Jackson en 'Somewhere Between' en 2017. Además tiene tres películas por estrenar 'Moose' junto a John Travolta, 'Escape Plan 3: Devil's Station' con Sylvester Stallone y 'Disturbing the Peace' junto a Guy Pearce.