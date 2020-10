Otro reto superado: Rebel Wilson consigue su primer papel dramático en 'The Almond And The Seahorse'

Aunque para todos el 2020 haya sido uno de los años más singulares en nuestras vidas, para Rebel Wilson ha sido su "año de salud" y de encontrar el amor. La australiana se propuso perder peso y ponerse en forma, algo que ha conseguido notablemente viendo los resultados de su transformación física, más que evidentes. Un reto que acompañaba a otro, el de salir de su etiqueta de actriz de comedia y conseguir papeles dramáticos.

Y aunque es difícil salir de ese rol si eres distinguida en Hollywood como una de las actrices cómicas más reconocidas en el panorama actual. Rebel lo ha conseguido. Va a tener un papel en en el drama británico 'The Almond And The Seahorse', protagonizado por Janet McTeer. La adaptación de la obra de teatro de Kaite O'Reilly es una conmovedora historia sobre dos parejas en la que uno de los integrantes ha sobrevivido a una traumática lesión cerebral y exploran cómo afecta este suceso a su vida en común.

Todavía no hay muchos detalles del papel que desempeñará la actriz, ya que el rodaje está previsto para comenzar en marzo de 2021. Pero sin duda el 2020 es para Rebel quien, además, está viviendo una romántica historia de amor con su nuevo novio Jacob Busch, el multimillonario estadounidense perteneciente a la familia de la compañía cervecera Anheuser-Busch. Ambos no paran de viajar y disfrutar de grandes momentos juntos que comparten con sus seguidores en las redes sociales.

