Tarantino está teniendo una época redonda con la gran acogida de su último film, 'Érase una vez... en Hollywood' y las nominaciones que le ha brindado durante la temporada de premios.

Ahora que los Premios Oscar están a la vuelta de la esquina, donde su film suma 10 nominaciones, el cineasta ha hablado con Deadline sobre el estado del cine actual y ha hecho unas incendiarias declaraciones sobre las franquicias.

"La verdad es que pienso que estamos en guerra en el cine. Hasta donde yo veo, el producto comercial que es propiedad de los conglomerados, los proyectos que todo el mundo conoce y tiene en su ADN, ya sean cómics de Marvel, Star Wars, Godzilla o James Bond, esas películas nunca han tenido mejor año que este.

Este sería el año que su dominación del mundo quedara completada. Pero no ha sido del todo así. Porque también ha salido mucho contenido original y se ha exigido que se vea, y que se vea en los cines. Y eso ha hecho que acabe siendo un año muy, muy fuerte. Estoy muy orgulloso de estar nominado con las otras películas nominadas.

Creo que si repasas el año, es el cine que no cae en ese estatus de blockbuster el que ha hecho una declaración de intenciones este año. Si no hubiera sido así, podría haber sido la última oportunidad para películas así. Competir con algo como 'Vengadores: Endgame', que no se podía hablar de otra cosa. Intentaron hacer lo mismo con esta de Star Wars y creo que no ha funcionado".

