¿Qué hacen juntos? El baile de Zac Efron con Jessica Alba con el que ha debutado en TikTok

Zac Efron vuelve a estar entre los actores que más se cotizan en el momento, aunque es cierto que el joven intérprete está centrado en proyectos propios, como su docuserie 'Down to Earth'. Pero también tiene tiempo para otro tipo de trabajos como la publicidad y parece que en su estancia en Dubai rodando un anuncio ha tenido un encuentro muy agradable con Jessica Alba.

En esta publicidad que están rodando ambos actores para 'Visit Dubai' parce que Zac y Jessica Alba han tenido una muy buena relación. Tanto es así que la química entre los dos ha sido más que palpable en este vídeo que ha subido la actriz a su cuenta de TikTok.

En esta publicación podemos ver a la actriz bailando junto con Efron con una coordinación entre ambos brutal. El actor de 'High School Musical' parece no haber perdido ni un ápice de sus habilidades bailando y como podéis ver en el vídeo de arriba, Jessica no se queda atrás. Este ha sido el estreno de Zac Efron en TikTok y aunque todavía no tiene una cuenta oficial en la plataforma, este podría ser el primer paso para hacerlo.

Zac Efron gana el Emmy por su docuserie 'Down to Earth'

Zac Efron ha vuelto al panorama de la ficción y lo ha hecho a lo grande con su docuserie 'Down to Earth'. En este nuevo proyecto, Zac se mete de lleno en una búsqueda por todo el mundo de formas sostenibles para vivir, con la colaboración de Darin Olien, un experto del bienestar.

Con 'Down to Earth' recibió la nominación al Daytime Emmy, siendo esta su primera nominación a los premios y, posteriormente, haciéndose con la estatuilla. El actor lo celebró desde su cuenta de Twitter agradeciendo tanto a espectadores como al equipo que le ha ayudado: "¡Guau! Nunca me esperé esto y estoy muy agradecido", empieza.

"Muchísimas gracias a los DayTime Emmy y a Netfliz, así como a nuestro pequeño pero poderosos grupo de 'Down to Earth' que han hecho posible que este show sea lo que es hoy. Y en especial, gracias a todos los que habéis visto y disfrutado 'Down to Earth'. Esto es para vosotros".

Seguro que te interesa:

El vídeo de Zac Efron y su abuelo a lo 'Misión Imposible' para darle la mejor de las sorpresas