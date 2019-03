El baile sexy de Jessica Alba en el primer tráiler de 'Sin City: A Dame to Kill For'

Rodríguez y Miller se vuelven a rodear de un reparto de lujo para la secuela, que sigue conservando la estética propia de los cómics de Miller. Jessica Alba, Rosario Dawson o Mikey Rourke son algunos de los que regresan, pero también encontramos nuevos fichajes como Eva Green, Josh Brolin o Joseph Gordon-Levitt.

En el largometraje, que mezclará historias de la novela gráfica con material completamente nuevo, Dwight le hará frente a la misteriosa Ava Lord, la mujer que lo traicionó y la única de la que ha estado enamorado. Al igual que la vez anterior, la historia se dividirá en tres partes.

La primera se titula 'The Fat Loss' y tiene como personaje principal a la bailarina exótica Nancy Callahan (Jessica Alba). Después veremos 'The Long Bad Night', con Joseph Gordon-Levitt en el papel de Johnny, un jugador de cartas algo ambicioso que gana un partida con la persona equivocada. Los segmentos culminarán con 'A Dame to kill For', protagonizada por el enfrentamiento entre Dwight McCarthy (Josh Brolin sustituye a Clive Owen) y Ava Lord (Eva Green).

La cinta se estrenará en Estados Unidos el próximo 22 de agosto, mientras que aún no se conocen fechas para su llegada a España y Latinoamérica. ¿Estará a la altura de la primera película?