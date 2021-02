La promesa que Kate Winslet le hizo a su madre antes de triunfar con 'Titanic' que le ha marcado de por vida

Kate Winslet se convirtió en Rose DeWitt en 'Titanic' cuando solo tenía 20 años y su carrera estaba empezando. Pero, este papel fue, sin duda, la gran oportunidad de la británica que la catapultó al estrellato.

Desde entonces Kate es una de las actrices más importantes de Hollywood con uno de los currículums más envidiables en cuento a premios se refiere. Y es que, Winslet se llevó el Oscar a Mejor Actriz en 2007 por 'El lector'.

También tiene cuatro Globos de Oro, tres Premios Bafta, tres Premios del Sindicato de Actores, un Premio de la Crítica Cinematográfica, un Premio Emmy y un Premio Grammy, entre otros. Además, en 2009 se convirtió en la actriz más joven en conseguir más nominaciones a los Premios Óscar.

Una trayectoria impecable con la que podría presumir donde quisiera pero siempre se ha caracterizado por ser una persona muy humilde y sin pretensiones. "¿Cómo hice todo eso? ¿Cómo conseguí todas esas nominaciones y gané todas esas insignias y premios?", dice la actriz a 'The Mirror'.

"Es realmente asombroso. No me propuse hacer todo eso", asegura. Y es que para ella es muy importante tener los pies en la tierra: "Siempre he podido ver ese lado del negocio como el 'factor sorpresa', grandes momentos que van y vienen, y luego vuelves a tu realidad".

Pero gran parte de la culpa de su forma de ser y su actitud ante la fama y el estrellato lo tiene una promesa que le hizo a su madre cuando consiguió su primer papel y todavía no se había convertido en la estrella que es hoy en día y que le ha marcado desde entonces.

En el vídeo de arriba puedes descubrir la promesa que le hizo Kate a su madre, Sully, quien falleció en 2017 tras sufrir cáncer de ovarios.

Seguro que te interesa:

"Fue bastante cruel conmigo": Kate Winslet recuerda haber sufrido acoso tras su debut en 'Titanic'