Peter Dinklage protagonizará el reboot de 'El Vengador Tóxico'

Peter Dinklage parece haber encontrado un nuevo gran reto que encarar. El actor de 'Juego de Tronos', protagonizará el reboot de la película 'El Vengador Tóxico', que fue dirigida por Lloyd Kaufman y Michael Herz en 1984. Ambos participarán ahora como productores de esta nueva versión.

Todavía no se conocen muchos detalles de la película, pero sí se sabe que Macon Blair será quien esté al frente del proyecto. El director de 'Ya no me siento a gusto en este mundo' se encargará de dar forma a esta nueva cinta que ya es esperada por los entusiastas del cine de serie B.

El éxito de 'El Vengador Tóxico' se prolongó durante bastante tiempo, dando lugar a una saga que contó con hasta cuatro películas que dieron forma a este fascinante mundo de ciencia ficción. Su popularidad propició que incluso se pudiera dar lugar a una adaptación musical para teatro.

Dinklage parece seguir interesado en proyectos ligados a la ciencia ficción. Sin embargo, el cambio de estilo con respecto a 'Juego de Tronos', será notable. Tocará esperar para ver cómo se adapta el actor que interpretó al entrañable Tyrion Lannister en este nuevo reto.

