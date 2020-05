Aunque nadie sabe todavía qué pasará con el rodaje de 'SpiderMan 3' debido a la crisis mundial del coronavirus, parece que los planes de Marvel siguen desarrollándose.

Ahora nuevos rumores aseguran, según fuentes de We Got This Covered, que Tom Holland está abogando por el fichaje de Tobey Maguire para un futuro papel del Tío Ben en forma de flashbacks en la saga de SpiderMan.

Aunque no hay nada oficial, las especulaciones han bastado para que los fans se emocionen pensando en el equipo que podrían hacer juntos los dos 'Hombres Araña'.

Además, Tom Holland ya demostró sus habilidades persuasorias cuando consiguió que Marvel y Sony llegaran a un acuerdo para el futuro de su personaje.

