La peligrosa escena de 'Misión: Imposible - Fallout' que Tom Cruise prohibió hacer a Henry Cavill por miedo a morir

Después de la escena de acción que resultó en un accidente con Tom Cruise y obligó a parar el rodaje temporalmente, los productores de 'Misión: Imposible - Fallout' fueron muy protectores con que la estrella de Hollywood no se pusiera en peligro.

Henry Cavill, que protagoniza la cinta con Cruise, ha revelado en una entrevista que le prohibieron hacer una de las escenas de acción más peligrosas de la cinta.

"Les dije, 'Tíos, cualquier cosa que sea legal y no requiere que mate a alguien si la cago, yo la acepto'. Me permitieron hacer todas mis escenas de acción excepto una. No pude hacerla y me rompió el corazón".

"Saltar de un C17 al anochecer era mi idea de magia, y estaba rezando por que me dejaran hacerla y suplicando a Tom... Y al final Tom me dijo, 'Entiendo lo que dices. Me encantaría que la hicieras, pero si la haces, hay posibilidades de que me mates a mí y a todos los demás en el proceso".

La decisión de dejar la escena en manos de un profesional fue probablemente lo mejor, teniendo en cuenta las consecuencias que ya había sufrido Cruise.