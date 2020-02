Se subió al edificio más alto de Dubai con unos guantes magnéticos, años más tarde tomó un avión en pleno vuelo, y todo esto casi sin despeinarse. Parecía que Tom Cruise podía con todo cada vez que se ponía en la piel de Ethan Hunt, pero hay veces que la misión se vuelve verdaderamente imposible.

En una, presuntamente, persecución durante 'Misión Imposible 6', el actor realiza un salto a un contenedor. Lástima que el salto no fuera lo suficientemente grande y su aterrizaje no salió todo lo bien que tenía que salir. Tras una visita al médico, se ha confirmado que se ha roto algunos huesos y un tobillo, por lo que la producción se ha visto obligada a cancelarse hasta nuevo aviso. Paramount, principal productora de la franquicia, ha dado a conocer la noticia.

"Durante la producción de la última película de Misión Imposible, Tom Cruise se ha roto el tobillo interpretando a un doble. La producción se detendrá hasta que Tom se recupere. La película sigue prevista para el 27 de julio de 2018. Tom os agradece vuestra preocupación y apoyo y no puede esperar para compartir la película con el mundo el próximo verano".

Los años no parecen pasar por Tom Cruise; no obstante, es normal que a los 55 empiecen a surgir esta clase de accidentes. El vídeo del suceso confirma que pudo haber sido mucho más grave y se demuestra que este trabajo no es para tomarlo a la ligera. Por lo que es posible que Ethan Hunt esté empezando a aceptar más misiones de las que puede asimilar. Pero desde aquí solo podemos desearle una rápida y fructífera recuperación porque 5 películas aún no han sido suficientes para cansarnos de la mítica música inicial.