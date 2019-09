Podrían pasar muchos años antes de que veamos a Lobezno y al resto de los X-Men entrando en el Universo Cinematográfico Marvel, tal y como explicó Kevin Feige en unas declaraciones recientes.

Pero eso no impide que los fans del MCU dejen volar su imaginación en este tema. El diseñador de concept art Jason Pastrana, que ha trabajado para Disney, ha decidido imaginar ahora qué aspecto tendría Lobezno, al que tradicionalmente ha dado vida Hugh Jackman hasta 'Logan', en un hipotetico regreso del personaje a la gran pantalla.

Jason ha optado por dibujarlo con una versión más clásica, más similar a la del cómic y las primeras películas, con su característico traje y máscara amarilla y negra, y cómo no, con su puro. Puedes ver el espectacular nuevo diseño en el vídeo de arriba.

Hugh Jackman ya declaró en 2017, en una entrevista, que "durante los 17 años que interpreté a Lobezno pensé que si el personaje se unía al MCU sería genial". "Pensaba en cuánto me gustaría ver, en particular, a Iron Man, Hulk y Lobezno juntos. Y cada vez que veía una película de los Vengadores, podía ver a Lobezno en medio de todos. Pero fue como, 'Oh, bueno, eso no va a suceder'".

