La nueva imagen de 'La Liga de la Justicia' esconde un inesperado cameo

Puede que la crítica no haya acompañado el universo expandido de DC comics (hasta 'Wonder Woman', al menos), pero el éxito en taquilla es arrollador. Los personajes más famosos de la compañía han llegado a la gran pantalla y los fans no pueden evitar ir a las salas de cine para ver el resultado. Sus cuatro películas hasta el momento tendrán el crossover más grande hasta la fecha en 'La Liga de la Justicia'. Poco a poco vamos conociendo más de la producción, pero esta última imagen anticipa un nuevo camino en el desarrollo de la franquicia.

El sótano de Barry Allen no tiene desperdicio. Podemos ver su contraste entre el joven adolescente y su alter-ego superheorico. En sus grandes pantallas, al más puro estilo Batcueva, tenemos desde un capítulo de la serie 'Rick & Morty' hasta los nuevos datos de su traje. En estos mismos datos es donde reside el cameo del personaje que le pondrá las cosas difíciles al Corredor Escarlata en su cinta en solitario.

"Cold resistance" | Warner Bros

En una de las versiones del traje, podemos ver como una mejora incluye la "resistencia al frío". Muchos dan por sentado que Flash se enfrentó a Capitán Frío antes de formar parte de la Liga de la Justicia, por lo que esta mejora anticipa un nuevo enfrentamiento con el villano.

Capitán Frío ha sido interpretado en la pequeña pantalla por Wentworth Miller. Hemos visto a Leonard Snart plantar cara a Barry Allen en la serie 'The Flash' y las reacciones fueron tan positivas que acabó siendo protagonista de uno de los spìn-offs de The CW: 'Legends of tomorrow'. No sería de extrañar que este sea el villano escogido para la aventura individual del superhéroe más rápido de DC.

Tendremos que esperar hasta 2020 para ver si estos pronósticos se cumplen, pero todo parece apuntar a que este delincuente hará acto de presencia en la franquicia. Sin duda, los fans de la serie de televisión tienen las expectativas muy altas, así que tendrán que esforzarse al máximo para hacer justicia al personaje.