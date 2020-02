La nueva confirmación de Disney para el remake de 'Aladdin' que nadie se esperaba

A pesar de que el guion de Guy Ritchie no llegara a convencer y tenga que ser reescrito, el reparto de la película sigue formándose. Will Smith tratará de igualar el papel de Robin Williams como Genio; pero no solo esto, sino que también tenemos a Naomi Scott como Jasmine, Marwan Kenzari como Jafar y a Mena Massoud como nuestro protagonista Aladdin. El último en sumarse a la fiesta es Numan Acar, actor que parece haber encontrado su sitio en la televisión.

Le vimos en 'Homeland' interpretando al peligroso Haissam Haqqani. Este mismo año participó en el regreso de 'Prison Break' como primer villano de la temporada. Parece que ser "el malo" es algo que se le da bien, porque en la producción de Disney interpretará a Hakim, jefe de la guardia y mano derecha del mismísimo Jafar.

No, no tenéis lagunas. Este personaje no apareció en la versión original de 1994, por lo que ha pillado por sorpresa a los fans. Como ya dejaron ver con la incorporación de Nasim Pedrad, que interpretará a Mara, amiga de la princesa Jasmine, Disney está añadiendo personajes nuevos a su historia. Tal como hicieron con 'El libro de la selva' al dar importancia a Akela y la familia de lobos, 'Aladdin' podría explorar nuevas líneas narrativas y así diferenciarse de su homónima.

Por el momento no hay confirmación oficial de que Yago, el loro bocazas, vaya a participar en esta adaptación. Por lo que quizás, Hakim podría tener el rol de consejero de uno de los villanos más míticos de Disney. Numan Acar ha demostrado en otras ocasiones estar a la altura de las circunstancias, por lo que es muy probable que Jafar esté en buena compañía. Habrá que esperar a 2019 para ver el resultado; pero, sin duda, la Casa de Mickey Mouse parece saber lo que hace.