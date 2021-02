Rebel Wilson empezó hace un año su gran transformación física y mental tras decidir que su estilo de vida tenía que cambiar. La actriz ha confesado a la revista 'People' que el motivo inicial por el que tomó esta decisión fue porque se estaba planteando ser madre.

"Inicialmente fue por razones de fertilidad porque estaba pensando en un futuro mini yo, y para que eso suceda, tengo que estar en mi forma más saludable", afirma.

"Mi objetivo nunca fue ser delgada", explica con rotundidad. "No me concentro demasiado en los números. Aún me parezco a mí. Me encanta tener curvas y sigo siendo súper curvilínea, pero solo una versión más saludable. Ese era mi objetivo".

A lo largo del 2020 Rebel Wilson ha sido muy exigente y rigurosa para logar alcanzar los objetivo que se había planteado. Al final del año la actriz de 'Cats' logró perder alrededor de 28 kilos. Un cambio que hemos visto a través de sus fotos de Instagram donde no puede estar mejor.

Ahora Wilson está hablando abiertamente de cómo ha sido esta experiencia y qué es lo que quiere transmitir: "Solo trato de animar a todos a que sean la versión más saludable de sí mismos". Aunque puntualiza: "Eso no significa necesariamente ser delgado, solo significa no participar en comportamientos poco saludables. Me gusta pensar que me veo bien en todos los tamaños".

Además, ha hablado sobre cómo era su relación con la comida antes, lo que ella denomina una "alimentación emocional". En el vídeo de arriba puedes ver lo que ha dicho sobre este aspecto en el que confiesa: "No me trataba con amor".

"Han sido veinte años de una lucha de altibajos. Quería compartir todo lo que pudiera y todas las cosas que aprendí. Salir a dar largos paseos, comer más proteínas y simplemente estar agradecida, esas son cosas que no necesitas ir a un centro de lujo para aprender. He aprendido a cambiar mi comportamiento lentamente y volverme más saludable y estoy orgullosa de mí mismo, pero sigue siendo un viaje", termina diciendo.

