El incómodo momento en el que confundieron a Michael Douglas con el abuelo de su hija con Catherine Zeta-Jones

Michael Douglas se casó con Catherine Zeta-Jones en el año 2000 y ya llevan más de 20 años formando una de las parejas más sólidas y queridas de Hollywood. Tras darse el 'sí quiero' los actores tuvieron dos hijos juntos, Dylan de 20 años y Carys de 18. Aunque, el actor ya tenía un hijo mayor de su primer matrimonio, Cameron Douglas.

Durante todos estos años Michael y Catherine han demostrado que lo suyo es amor verdadero, aunque al principio de su relación no muchos confiaban en la durabilidad de la pareja ya que se llevan 25 años.

Una diferencia de edad que nunca ha sido un problema pero que ahora le ha jugado una mala pasada a Douglas en la reciente graduación de su hija Carys. Así lo ha revelado él mismo en el programa de Kelly Clarkson al confesar que lo confundieron como el abuelo de la joven.

Michael comenzó diciendo que la graduación fue "encantadora" a pesar de las precauciones contra el coronavirus: "Fue tan maravilloso, estoy tan orgulloso de ella", empieza diciendo sobre el gran día que vivieron.

"Tengo que decirte Kelly, es un poco difícil cuando sales por la puerta y los otros padres dicen: 'Oh, felicidades... debes estar muy orgulloso de tu nieta'".

"'Yo dije: Bueno, no lo sé hombre. Si, vale'. No me lo tomaré como algo personal, solo están tratando de ser amables", era la reacción de Michael Douglas a esta situación un tanto incómoda.

Las felicitaciones de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones a su hija

Tanto Michael Douglas como Catherine Zeta-Jones quisieron presumir de hija el día de su graduación por lo que publicaron una imagen del momento junto a estos bonitos mensajes: "¡Felicitaciones a Carys y a toda la clase de 2021! ¡Tu mamá y yo estamos muy orgullosos de ti! ¡Te amamos mucho y estamos muy emocionados por tu futuro ya que lo mejor está por venir! Tu padre", escribe el actor.

Mientras que Catherine publicaba: "¡Qué día de orgullo cuando nuestra hija Carys se gradúa con honores por su Bachillerato Internacional! Te mueves y te amamos".

Además, Douglas admitió en la entrevista que tanto él como su mujer están nerviosos por quedarse solos en su casa cuando sus hijos se vayan: "Da miedo. Realmente solo somos tú y yo, nena", dice mirando a su esposa.

Seguro que te interesa:

Catherine Zeta-Jones confiesa el secreto de su matrimonio con Michael Douglas tras más 20 años casados