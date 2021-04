Catherine Zeta-Jones celebra el 18 cumpleaños de su hija y está igual de bella que su madre

La pareja de actores Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas se casaron en el año 2000. Además, tienen en común dos hijos: Dylan, de 20 años, y Carys, que acaba de cumplir 18.

Carys Douglas se presentó oficialmente al mundo hace cuatro años en un desfile de la New York Fashion Week junto a su madre Catherine. Desde entonces, ha protagonizado portadas en revistas y campañas para firmas como por ejemplo Fendi. Por lo que se puede observar, Carys va a seguir los pasos de sus padres y tiene un brillante futuro.

Ahora la joven ha cumplido 18 años y su madre ha querido celebrarlo rindiéndole homenaje con una publicación en Instagram en la que se puede ver la buena relación que existe entre madre e hija, y lo mucho que ha crecido la joven.

"¡Feliz cumpleaños, Carys! Tú lo eres todo, y todo lo eres tú. Gracias por toda la felicidad que me das. Esta mañana me has mandando un mensaje a las 5 de la mañana para darme las gracias por haberte dado a luz. Esa es la clase de mujer que eres", afirma la actriz, que acompañaba sus palabras de un retrato de ambas cuando Carys era todavía una niña, y después una foto de su hija posando en bañador.

Carys le ha respondido a su madre diciendo: "¡Te quiero mi mamma! Gracias por todo lo que haces".

La pequeña de la familia

Por su parte, su padre, Michael Douglas también ha querido dedicarle unas palabras a su hija pequeña en su cumpleaños.

"Cariño, este es tu papá, deseándote el mejor 18º cumpleaños que cualquier joven podría tener. ¡Sabes lo mucho que te amo, lo orgulloso que estoy de ti, y la alegría que me da el verte convertirte en la jovencita que estás resultando ser! ¡Feliz cumpleaños Carys! ¡Te quiero! Papá", publicaba el actor.

Carys le respondió: "¡Gracias, papá! Te amo y gracias por todo lo que haces. ¡Eres mi mayor inspiración!".

Por último, su hermano Dylan también le ha dedicado unas palabras en las redes junto a varias fotografías de ambos a lo largo de los años. "¡Feliz 18 cumpleaños! 'Ahora este no es el final. Pero, quizá es el final del principio'. Winston Churchill", mencionaba.

Seguro que te interesa:

Catherine Zeta-Jones confiesa el secreto de su matrimonio con Michael Douglas tras más 20 años casados