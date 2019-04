El misterioso personaje de Katherine Langford en 'Vengadores: Endgame' que tiene confusos a todos los fans

Con 'Vengadores: Endgame' el Universo Marvel cierra su tercera fase y el éxito es ya una realidad. Después de 22 películas y 11 años de historia, el estreno ha generado grandes expectativas que en su mayor parte están siendo resueltas gracias a sus 3 horas de duración, pero aún quedan pendientes algunas teorías que no han sido aclaradas y una de ellas tiene que ver con el personaje que supuestamente interpretó Katherine Langford en el film.

El papel de la actriz se ha mantenido en secreto desde que se filtró que había participado en el rodaje y las teorías sobre a quién interpretaría fueron muy diversas: En un primer momento se rumoreó que podría interpretar a la hija de Tony Stark aunque finalmente se ha visto que el papel estaba reservado para una niña pequeña, con lo que ha quedado descartada. La otra opción era que fuera la hija de Ojo de Halcón, pero también se ha descartado puesto que ese papel lo interpreta Ava Russo, la hija de uno de los directores, Joe Russo.

Lo cierto es que las redes sociales no han tardado en preguntarse por ella ya que, si has visto 'Vengadores: Endgame' sabrás que no hay ni rastro de la actriz y los fans no han tardado en hacer nuevas teorías sobre esto. Uno de los rumores que parecen tener más sentido es que Langford en realidad sí actuó en la cinta pero sus escenas fueron eliminadas en el montaje final debido a la larga duración de la cinta.

En cualquier caso, todavía es posible que veamos a la actriz próximamente en alguno de los papeles mencionados, que podrían tener lugar en la cuarta fase del Universo Marvel.

