Meghan Markle cuenta la revelación que tuvo viendo 'La Sirenita' sobre su traumática experiencia en la realeza británica

Hace ya más de un año que los duques de Sussex, Meghan Markle y el príncipe Harry, conmocionaron al mundo al anunciar que abandonaban sus puestos como miembros de la Familia Real británica.

Desde entonces el matrimonio y su hijo Archie han vivido lejos del Reino Unido y las polémicas sobre su relación con Buckingham y la familia de Harry no han parado de sucederse, pero en las últimas semanas han incrementado más que nunca debido a la inminente entrevista que los duques han concedido a la magnate del entretenimiento, Oprah Winfrey.

Dicha conversación ya se ha emitido y no se habla de otra cosa que de todos los detalles que ambos han compartido sobre su durísima experiencia como parte de la realeza, en especial Meghan sobre el rechazo que recibió al entrar en la familia, las connotaciones racistas que han afectado incluso a su bebé y los momentos en los que llegó a tener pensamientos suicidas.

"No quería seguir viva. Ese era un pensamiento constante, muy claro y muy real. Estaba muy avergonzada de decirlo en el momento, y especialmente de admitirlo ante Harry, porque sé cuánta pérdida ha sufrido, pero sabía que si no lo decía, lo haría... y es que ya no quería estar viva", confesaba en la entrevista.

"Estaba muy asustada y no sabía a quién acudir. Le supliqué a la Institución que me ayudara a conseguir ayuda, pero se negaron. Y una de las personas que me ayudó, y que ha continuado siendo un apoyo, fue uno de las mejores amigos de la madre de mi marido, uno de los amigos de la Princesa Diana", revela.

Entre su escalofriante relato, la actriz ha contado una curiosa experiencia que vivió viendo 'La Sirenita', la película de Disney, y que le hizo tener una revelación sobre la imposible situación en la que se encontraba. Puedes ver sus conmovedoras palabras en el vídeo de arriba.

