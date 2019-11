Matt Damon asegura que estamos hablando de la parte errónea de la situación. El veterano actor ha declarado que necesitamos centrar más la atención en los hombres que no están acosando o asaltando sexualmente a nadie en Hollywood.

En una entrevista con Business Insider, Damon afirmaba que "estamos en un momento decisivo, y es genial, pero creo que una cosa de la que no se habla es que hay una gran cantidad de hombres -la mayoría de hombres con los que he trabajado- que no hacen este tipo de cosas y cuyas vidas no se verán afectadas".

"Si tengo que firmar algo de acoso sexual, no me importa, lo firmo. Lo hubiera firmado antes. Yo no hago eso, y la mayoría de gente que conozco tampoco".

Las reacciones entre actrices y artistas no se han hecho esperar, y la tendencia general parece aconsejar a Matt Damon que se guarde sus opiniones para él.