Margot Robbie emociona en Cannes por el homenaje a Sharon Tate en la presentación de 'Once Upon a Time in Hollywood

Próximamente se estrenará la última película del oscarizado director Quentin Tarantino, 'Once Upon a Time in Hollywood'. La cinta cuenta la historia de Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), exestrella de una serie del Oeste, y su doble de acción Cliff Booth (Brad Pitt). Ambos luchan por triunfar en la industria del cine en Los Ángeles, justo en el momento de los asesinatos de Charles Manson donde una de las víctimas fue la actriz Sharon Tate, quien también aparece en el film interpretada por Margot Robbie.

El reparto ha acudido a la presentación del film en el Festival de Cannes y en la alfombra roja hemos podido ver a Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie acompañando al director. La actriz de 'El lobo de Wall Street' fue una de las más aclamadas en su aparición por los looks setenteros que eligió para la ocasión, muy acorde con la estética de la película.

Pero Robbie ha ido más allá y ha querido rendirle un precioso homenaje a Sharon en Cannes al aparecer con el mismo peinado, pelo suelto con trenzas en los laterales, que la modelo lució en Cannes en 1968, un año antes de su asesinato. Un bonito detalle por parte de la intérprete cuando se cumplen 50 años de su muerte. A continuación puedes ver las imágenes de las dos actrices en las dos alfombras rojas de Cannes.

'Once Upon a Time in Hollywood' tiene previsto su estreno en cines el próximo 15 de Agosto.

