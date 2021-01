¿Tuvo algo que ver con Johnny Depp? Mads Mikkelsen revela el motivo por el que aceptó el papel en 'Animales Fantásticos 3'

La elección de Mads Mikkelsen como sustituto de Johnny Depp en 'Animales Fantásticos' fue una de las noticias que más tranquilizaron a los seguidores de la saga después del revuelo que se generó tras la polémica renuncia de Depp.

Mikkelsen llegará a este nuevo proyecto para ponerse en la piel del famoso mago Gellert Grindelwald en la tercera entrega de este mundo mágico, cuyo estreno llegará el 14 de julio de 2022.

Mikkelsen siempre se ha mostrado muy discreto respecto a las polémicas que han circulado en torno a su predecesor en el papel. En una entrevista con AP Entertainment, el actor reconocía no haberse puesto en contacto con Depp. "No, no le conozco. Le vi una vez. Desearía tener su número de teléfono, pero desafortunadamente ese no es el caso".

También comentaba cómo habían transcurrido sus primeros días en el rodaje. "Aquí está todo genial. Llevo una semana y son todos fantásticas personas. David Yates es un agradable y maravilloso director, así que estoy realmente bien".

Mads ha querido revelar recientemente el motivo por el que decidió aceptar este papel como Grindelwald. En el vídeo de arriba te lo contamos.

