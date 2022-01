Lady Gaga habla sin tapujos de su escena sexual con Salma Hayek: "Había muchos gatos"

'La Casa Gucci' es uno de los proyectos más peculiares de esta temporada de premios, y el papel de Lady Gaga como Patrizia Reggiani ha quedado grabado en las retinas de la audiencia.

Para la artista también ha sido un personaje que la ha marcado (e incluso sigue sacando su acento en entrevistas) pero al parecer no lo vimos todo de su historia en la película.

Hace unos días Lady Gaga revolucionaba a los fans confesando que habían rodado una escena sexual entre ella y Pina, el personaje de Salma Hayek, que fue eliminada del montaje final.

Lady Gaga y Salma Hayek en 'La Casa Gucci' | Universal Pictures

"Pina y yo desarrollamos una relación sexual. Puede que aparezca en el corte del director, quién sabe... Dice mucho de Ridley como director que nos permitiera explorar esa opción", contaba la actriz, asegurando que fue su idea.

Ahora, en su aparición en el programa de Jimmy Kimmel, Gaga no se ha cortado a la hora de describir lo que rodaron.

"Salma está andando por la casa y la cámara la está siguiendo y todos sus gatos la están siguiendo. Y Salma, para que la siguieran, se puso un montón de catnip (hierba gatuna) en las botas", cuenta divertida.

"Y entonces estábamos rodeadas de gatos, había muchos catos y nos empezamos a liar. Me he liado con Salma Hayek. Soy como esa niña molesta en el instituto presumiendo que se ha liado con la chica popular, pero no tiene pruebas", añade.

Conociendo a Ridley Scott y su afán por tener un montaje del director, puede que algún día la comentada escena vea la luz.

