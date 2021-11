Lady Gaga interpreta en 'La Casa Gucci' ('House of Gucci' en su versión original) a Patrizia Reggiani, la que fue mujer de Maurizio Gucci, nieto del fundador del imperio Gucci que fue asesinado.

Mucho se ha comentado el marcado acento italiano que Lady Gaga decidió imbuirle al papel, y además la actriz aseguró que estuvo hablando con esa técnica sin romper nunca el personaje durante meses para meterse de lleno en la interpretación. Incluso tuvo un entrenador de dialecto que la ayudase con su dicción.

No obstante para algunos fans su performance no ha sido todo lo que esperaban y ha recibido algunas críticas por su marcado (e incluso llamado caricaturesco) acento.

Ahora, durante su aparición en el programa de Stephen Colbert The Late Show Gaga se ha pronunciado al respecto.

"Hay un poco una idea sobre la actuación de método de que es una locura y que estamos locos. Pero creo que aquellos de nosotros que nos comprometemos a eso tenemos algo, nos comprometemos por completo al arte a un nivel celular", asegura.

"Que estamos profundamente arraigados en esta experiencia inmersiva. Lo siento cuando canto, lo siento cuando compongo y lo siento cuando interpreto", añade.

Y respondiendo a la cuestión de su acento, cuenta: fue fácil para mí mantenerme en el personaje todo el tiempo. Cuando llamé a mi madre, cuando llamé a mi padre. Como cuando canto, como un instrumento musical o músculo, me permitió estar cómoda hablando de una forma que debería ser natural para mí", explica. "No estoy diciendo que sea la forma de hacerlo, solo cómo lo he hecho yo".

