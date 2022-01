Katy Perry revela el "repugnante" hábito de Orlando Bloom que debería hacer solo en el baño

Katy Perry y Orlando Bloom son una de las parejas más adorables de Hollywood. El actor y la cantante consolidaron su relación hace unos años y, ahora, forman una preciosa familia tras el nacimiento de su hija Daisy Dove en agosto de 2020.

Pero a veces la convivencia puede ser muy dura y, ahora, Katy Perry ha confesado el hábito que no puede soportar de su prometido: "A él le encanta usar hilo dental, lo cual, gracias a Dios, porque algunas parejas no lo hacen, y es repugnante y él tiene unos dientes brillantes. Pero deja el hilo dental por todas partes", dice en una entrevista a 'Heart Breakfast with Jamie Theakston and Amanda Holden'.

"En mi lado de la cama, en el coche y en la mesa de la cocina. Estoy como, '¡Hay contenedores en todas partes!'", dice provocando las carcajadas de los presentadores.

"Necesitas entrenarlo", le dice Jamie Theakston. A lo que Katy responde: "He hecho todo lo que he podido".

Más allá de estas pequeñas anécdotas. Hace unos días fue el 45 cumpleaños de Orlando Bloom y la artista publicó estas preciosas palabras en Instagram junto a algunas fotos personales:

"El número 45 más feliz para el hombre más amable, profundo, conmovedor, sexy y fuerte que conozco. Gracias por ser una brújula constante, un ancla inquebrantable y llevar la alegría de vivir a cada habitación por la que caminas. Eres el amor y la luz de mi vida. Agradezco a mis estrellas de la suerte por ti y nuestra querida dd".

Además, en esta entrevista Perry también comenta algunos de los regalos que le ha hecho: "Le di un hijo, que es un gran regalo", dice bromeando. "Realmente le gustan los juguetes para niños. Le encanta su Bronco (todoterreno)… Le di una versión en miniatura de la Bronco, como una versión en miniatura automática de su coche y luego también le encanta andar vagando por el bosque hacia territorios desconocidos, así que le conseguí mucho equipo para su coche".

