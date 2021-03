Jonah Hill explota ante unas fotos filtradas de él sin camiseta y manda un aplaudido mensaje sobre aceptar tu cuerpo

Jonah Hill, actor, comediante y director estadounidense, ha explotado ante los comentarios dañinos y prejuicios que las redes sociales generan en nuestras vidas. Y más aún en las de figuras públicas como él que están expuestas al escrutinio mediático.

La estrella de 'El Lobo de Wall Street', que ha sido nominado en dos ocasiones a los Premios Oscar, ha revelado que por fin ha ganado esta batalla a las inseguridades y baja autoestima que le ha acompañado desde pequeño, y lo ha hecho con una inspiradora carta en sus redes que ha sido muy aplaudida. Todo ha sido a raíz de una noticia en un medio donde filtraban unas imágenes suyas en traje de baño y sin camiseta tras haber hecho surf. El actor ha aprovechado estas publicaciones para denunciar el 'fat-shaming', vergüenza por su físico, que recibe.

"Creo que nunca me quité la camiseta en una piscina hasta los 30 años, incluso delante de mi familia y amigos. Probablemente habría ocurrido antes si mis inseguridades infantiles no se hubieran visto exacerbadas por años de burlas públicas sobre mi cuerpo por parte de la prensa y los entrevistadores. Así que la idea de que los medios de comunicación traten de jugar conmigo acechándome mientras me baño, sacando fotos como estas, ya no me puede fastidiar, es una tontería", denunciaba con una captura de la publicación.

"Tengo 37 años y por fin me quiero y me acepto. Este no es un post de 'me siento bien por mí'. Y definitivamente no es un post de 'siéntete mal por mí'. Es para los niños que no se quitan la camiseta en la piscina. Diviértete. Eres maravilloso, increíble y perfecto. Todo mi amor". Hill ha intentado poner su granito de arena sincerándose y compartiendo su experiencia con las futuras generaciones con estas inspiradoras palabras.

En una entrevista de 2018 con Ellen DeGeneres en su programa, ya hablaba sobre su lucha con el peso y la autoaceptación. "Me hice famoso al final de la adolescencia y luego pasé la mayor parte de mi vida de joven adulto escuchando a la gente decir que estaba gordo, que era grosero y que no era atractivo. Y sólo en los últimos cuatro años escribiendo y dirigiendo mi película, Mid 90's, empecé a entender cuánto me dolía y como se metía en mi cabeza".

Ante su publicación, el actor ha recibido elogios múltiples por parte de seguidores y otras celebridades como Jameela Jamil o Mindy Kaling que le comentó: "Sigues siendo el mejor". Estos han aplaudido su sinceridad y la visibilidad que estaba dando a un tema tan importante y delicado como este.

Seguro que te interesa...

"No me reconocieron": La impresionante pérdida de peso y el radical cambio físico de Harry Melling, Dudley Dursley en 'Harry Potter'