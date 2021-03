Jessica Alba confiesa por qué dejó de actuar en la cima de su carrera: "No podía volver"

A finales de los años 90 aparecieron muchos nuevos rostros en Hollywood que pronto se convertirían en las nuevas estrellas del cine de aquel momento. Una de ellas fue sin duda Jessica Alba quien tras aparecer en varios capítulos de 'Sensación de vivir' y protagonizar películas adolescentes como 'El diablo metió la mano' junto a Devon Sawa llegaría su gran oportunidad con la serie 'Dark Angel'.

Así, a principios de los años 2000 Jessica Alba era una de las actrices imprescindibles dentro de la escena y pudimos verla en 'Sin City: Ciudad del pecado', 'Los 4 Fantásticos' o 'Inmersión letal'. Pero, de repente, cuando estaba en lo más alto de su carrera Jessica Alba dejó de protagonizar películas y se alejó de la primera línea de Hollywood.

Y es que, aunque ha seguido actuando todo este tiempo siempre ha sido de una forma secundaria, haciendo algún cameo o proyectos no tan agotadores como antes pero... ¿por qué?

Ahora, Jessica que está a punto de cumplir 40 años ha ofrecido una sincera entrevista a 'Romper' donde revela que fue cuando se convirtió en madre de su hija mayor en el año 2008 cuando tomó esta decisión.

"Mi madre tuvo cáncer a una edad muy temprana, a los 20 años. Crecí con una enfermedad crónica. Tuve cinco cirugías antes de los 11 años. Tenía alergias crónicas y me hospitalizaban mucho cuando era niña", explica recordando cómo fue su infancia.

Por lo que ser mamá Jessica se planteó muchas cosas en su vida, donde la salud tomó un plano fundamental: "Tuve este momento real de, quiero vivir y prosperar, y pasar tanto tiempo con esta pequeña persona que estoy trayendo al mundo como sea posible y quedarme. Entonces, mi salud importa. Quiero que esta personita esté sana. Y es realmente muy difícil ser feliz cuando no tienes salud".

"Eso es realmente lo que me motivó", afirma. "Mi motivación no era algo como, '¿Me volverán a contratar alguna vez?' Francamente, estaba en la cima de mi carrera", dice con sinceridad.

Pero asegura que tras la llegada de su primera hija todo fue distinto: "No podía volver a lo que estaba haciendo antes y ser auténtica. Simplemente no pude. No me importaba de la misma manera".

"Fue algo más grande. Sentí que si iba a tener esta plataforma, ¿qué puedo hacer con ella que pueda ser significativo y marcar la diferencia? Eso se sintió tan real cuando me convertí en madre por primera vez", dice.

Pero, aunque aparcó su carrera interpretativa, Alba decidió que tenía que hacer algo que le motivara por lo que creó 'The Honest Company', una empresa de productos para bebés y artículos de limpieza ecológicos y libres de químicos que ha sido todo un éxito.

"Construir una marca y crear un negocio es jodidamente imposible", dice con rotundidad. "Y ser bueno en eso, prosperar y escalar, es realmente difícil. En todo caso, yo estaba como, '¿Realmente quiero hacer esto?' Me costó tres años y medio solo encontrar socios que incluso se unieran a mí, y recibí mucho rechazo".

"Creo que la diferencia en lo que he hecho es que construí algo que nunca existió", dice. "Tenemos químicos internos, equipos reguladores, abastecimiento, suministro, operaciones... No tiene precedentes en nuestra categoría. Fuimos los primeros, realmente, a escala en hacerlo", termina diciendo.

La vida familiar de Jessica Alba

Jessica Alba conoció a Cash Warren, que es hijo del actor Michael Warren, durante el rodaje de 'Los 4 fantásticos' en el año 2004. Tras un tiempo de relación la pareja se casó en mayo de 2008 y poco después nacía su primera hija, Honor. Luego llegaría al mundo si segunda hija, Haven que nació en agosto de 2011. Y, por último, la actriz dio a luz a su único hijo varón, Hayes, en diciembre de 2017.

