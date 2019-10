Parece ser que las películas de Marvel no están siendo tan bien consideradas en Hollywood como lo son por la taquilla. Y es que aunque 'Vengadores: Endgame', 'Black Phanter', o 'Capitana Marvel' hayan triunfado entre el público dentro de la industria tiene bastantes detractores.

Un efecto que empezó hace unos días tras las duras declaraciones del cineasta Martin Scorsese cuando afirmó que para él esas películas no las consideraba como cine.

Estas palabras han tenido mucha repercusión e incluso Samuel L. Jackson (Nick Fury) o Robert Downey Jr. (Iron Man) respondieron al director.

Pero parece ser que Scorsese no es el único detractor del cine de superhéroes y ahora ha sido Jennifer Aniston quien ha criticado este fenómeno. Ha sido en una entrevista para 'Variety' con motivo de su nueva serie 'The Morning Show' junto a Reese Witherspoon.

En la entrevista la actriz de 'Friends' habla del motivo por el que ha decidido volver a hacer televisión después de dedicarse los últimos años a hacer películas: "No fue hasta hace unos años cuando los servicios de streaming empezaron a hacer cosas de calidad cuando pensé: "Guau, eso es mejor que lo que acabo de hacer". Entonces buscas qué es lo que se está haciendo y ves que todo disminuye y disminuye, solo se hacen grandes películas de Marvel. O cosas que no solo me piden que haga o que realmente me interese vivir en una pantalla verde".

De esta forma Aniston considera que el cine "ha cambiado mucho" en los últimos años y considera que sería bueno volver a las películas que triunfaban antes: "Creo que nos encantaría que volviera la era de Meg Ryan. Creo que sería bueno ir a una sala de cine y sentirte tranquilo. Deberíamos tener un resurgimiento. Volvamos a los 'La fuerza del cariño', 'El cielo puede esperar', 'El jovencito Frankenstein', 'Sillas de montar calientes' o 'La chica del adiós'".

