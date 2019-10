Hace unos días Martin Scorsese hablaba para el medio 'Empire' sobre las películas de Marvel, cintas que todo el mundo son las más exitosas del cine y tiene un enorme número de fans. Tanto que 'Vengadores: Endgame' se ha posicionado como la película más taquillera de la historia.

Pues bien parece ser que Scorsese no es uno de los seguidores de nuestros superhéroes favoritos y considera que estas cintas no son cine: "No las veo. Lo intenté, ¿sabes? Pero eso no es cine. Honestamente, lo más cerca que puedo pensar de ellas, tan bien hechas como están, con los actores haciendo lo mejor que pueden bajo esas circunstancias, son los parques temáticos. No es el cine de seres humanos tratando de transmitir experiencias emocionales y psicológicas a otro ser humano".

Unas declaraciones que no han pasado desapercibidas para nadie y mucho menos para algunos de los integrantes de estas películas. Este es el caso de Samuel L. Jackson, quien da vida a Nick Fury, quien ha respondido a Martin en una entrevista para 'Variety'.

"Es como decir que Bugs Bunny no es gracioso. Las películas son películas. A todo el mundo tampoco le gustan su cine. Todos tienen una opinión, así que quiero decir que está bien. Pero no voy a detener a nadie de hacer sus películas", contesta.

