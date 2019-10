Martin Scorsese hizo la semana pasada unas declaraciones sobre las películas de Marvel hizo que subiera el pan. Básicamente, el consagrado cineasta consideró que "las películas de Marvel no son realmente cine".

Ahora Robert Downey Jr., que ha participado en el programa de radio de Howard Stern, le ha respondido. "Te voy a decir la verdad, no esperaba que el MCU se convirtiera en lo que se convirtió, en esa Hidra con muchas cabezas que es ahora. Siempre he tenido otros intereses, y según Scorsese, no es cine, así que tendré que hacérmelo mirar, ¿sabes?".

Yendo más al fondo en sus declaraciones, el actor que ha interpretado al mentor de SpiderMan, insiste en que lo de que las películas del MCU no son cine "es su opinión, quiero decir, se proyectan en los cines".

"Aprecio su opinión porque pienso que, como en todo, necesitamos diferentes perspectivas para poder centrarnos y seguir adelante". Robert Downey Jr. añadió más tarde que no se sentía ofendido por las palabras de Scorsese "porque no tenían sentido". "Es como decir que el programa de Howard Stern no es radio".

Aquí puedes ver el programa de radio en el que ha hecho las declaraciones el eterno Iron Man.

