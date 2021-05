Jason Momoa revela su importante papel tras las cámaras en 'Aquaman 2' y la fecha del inicio del rodaje

'Aquaman' se estrenaba en diciembre de 2018 y pronto se convirtió en una de las películas sobre los superhéroes de DC más exitosas. Ahora, después de varios años, la secuela está más cerca que nunca.

Hasta ahora algunos de los actores del reparto había hecho alguna mención a 'Aquaman 2' mostrando el entrenamiento que estaban siguiendo para estar en forma para sus personajes como es el caso de Amber Heard y Patrick Wilson. Pero Jason Momoa no se había pronunciado al respecto.

Pues bien, ahora el actor ha roto su silencio y ha confesado que ha estado involucrado en la escritura del guion de la película: "Tras terminar la primera fui a mi compañero de escritura, nos imaginamos la segunda y fuimos a presentar la idea. Lo mejor que puedo decir es que me gusta tanto que he participado en el proceso de escribirla", dice en una entrevista que concedió a 'The Drew Barrymore Show'.

"Hicimos el primer tratamiento y entonces James (Wan) y nuestro guionista original, David Johnson, la terminaron. Hemos puesto todo nuestro corazón en ella. En lugar de coger un guion y simplemente hacerlo, estás apoyado por el director y el coguionista al 100%. Así que es muy emocionante y estoy deseando llegar allí", explica.

Pero no ha sido lo único que ha dicho, y es que Jason Momoa también ha revelado la fecha del inicio del rodaje: "Me voy en junio y comenzaremos el rodaje", dice. Además, se está rumoreando que las grabaciones podrían empezar en Londres (Reino Unido). Por ahora, la fecha de estreno se espera que sea el 16 de diciembre de 2022.

