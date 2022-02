Hacia finales de la década de los 2000, un grupo de millenials ingleses migraron desde las islas británicas hacia la soleada Los Ángeles en busca de cumplir su sueño de triunfar en la meca del cine. Entre estos actores estuvo Jamie Dornan, que se encuentra en plena campaña de promoción de 'Belfast', y la cual ha tocado a la campana de los Oscar.

El actor de 39 años ha revelado detalles de su convivencia con amigos como Eddie Redmayne, con el que compartió cuarto, alrededor de 2009, antes de que sus carreras despegaran de forma definitiva. "Eddie ha sido uno de mis mejores amigos durante mucho tiempo, y ahora tenemos, ya sabes, hijos. Pero nos divertimos mucho entonces", ha dicho en una entrevista para The Jess Cagle Show de SiriusXM.

Pero su círculo de confianza no se quedó ahí, el intérprete también ha comentado la pandilla que formaron junto a Andrew Garfield, Robert Pattinson y Charlie Cox, cuando todavía estaban lejos de ser las estrellas que son hoy.

"Garfield y Robert siempre estaban presentes, y Charlie Cox. Nos va bastante bien. Pero en ese momento, no era igual. Éramos bastante caos. Ahora es raro pensar en eso", a lo que añadió que: "Todos son tipos realmente geniales y actores realmente buenos. Es genial que todos lo hayamos logrado de alguna manera".

Andrew Garfield y el propio Jamie dijeron en The Late Show con James Corden que "eran el tipo de personas que iban al Standard Hotel en Sunset Boulevard a jugar al ping-pong y pedir un cóctel entre todos porque no podíamos pagar más". "Tenías que pedir comida o te echaban. Así que pedíamos una hamburguesa de la que comíamos un bocado cada uno", añadió Dornan.

El más mayor del grupo era Eddie Redmayne, de 40 años, y el más joven, Robert Pattinson, de 35, por lo que estaban acostumbrados a audicionar para los mismos papeles.

Sobre este hecho, el intérprete de 'Cincuenta sombras de Grey' explicó en el programa Live with Kelly and Ryan la dinámica del grupo: "En ese entonces no lo hacíamos muy bien. Íbamos mucho a las mismas audiciones, nos ayudábamos los unos a los otros para intentar conseguir el mismo trabajo por el que todos estábamos compitiendo". Añadió que en su nevera había, sobre todo, cerveza y un par de pizzas en el congelador. "Todavía somos grandes amigos".

