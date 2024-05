Jeremy Renner revela las consecuencias de trabajar demasiado tras su accidente: "Me tratan como a un niño"

Recién iniciado 2023, Jeremy Renner casi muere en un gravísimo accidente con su quitanieves. El actor fue aplastado por este vehículo y salvó la vida de milagro.

Por delante ha tenido una larga recuperación tras romperse 38 huesos y sufrir el colapso de un pulmón, entre otras heridas. Sin embargo, su rehabilitación ha avanzado a pasos agigantados y volvió a la actuación de la mano de la serie Mayor of Kingstown.

Eso sí, la estrella de Marvel ha contado que no fue fácil adaptarse al ritmo de trabajo y su cuerpo simplemente no aguanta. Según ha contado en una entrevista con Los Ángeles Times, se quedaba dormido en pleno rodaje.

"Decían: '¡Y acción!', y yo estaba K.O. Nos dimos cuenta de que me hacían trabajar demasiado, demasiadas horas, demasiados días seguidos. Estoy dispuesto a hacer todo, pero otra cosa es lo que pueda hacer", ha explicado. "Tienen que tratarme como si fuera un niño actor. El alcalde de Kingstown es ahora un niño de 14 años", bromeó.

A pesar de los desafíos y el alto precio que tuvo que pagar en conceptos médicos, Renner ha confesado que no le importó: "Estoy vivo. Camino por la vida con una sonrisa en la cara. Y no hay nada que vaya a cambiar eso. Nada. Es imposible para mí tener un mal día".

Jeremy Renner reaparece en el estreno de 'Rennervations' tras su accidente | Getty

No obstante, todavía aquel su accidente le persigue: "Lo revivo todas las noches. Está en mis visiones. Está en mis sueños y en mis momentos de vigilia".

"Todo lo que tienes que hacer es mejorar. Es una calle de un solo sentido. No hay otros caminos que tomar. Ni siquiera es como un mueble de Ikea; no hay instrucciones. Vas en una dirección y mejoras. ¿Cómo de fácil es eso? Simplemente recuerda lo que hiciste ayer o lo que no pudiste hacer, y luego intenta hacerlo hoy", advirtió sobre su rehabilitación y por qué la consideraba "fácil".