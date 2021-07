La aplaudida imagen sin editar de Demi Moore a los 58 años en bañador: "¿Pero puedes envejecer?"

Demi Moore ha sido siempre una de las actrices más bellas y atractivas de Hollywood y, ahora, es uno de los rostros del cine que mejor se conservan. Y es que, aunque la protagonista de 'Ghost' tiene ya 58 años nadie lo diría a judgar por sus últimas imágenes.

En estas recientes semanas hemos visto a Demi disfrutar de algunos parajes envidiables. Primero publicó una foto con su hija mayor Rumer Willis de vacaciones de Grecia donde parecían gemelas. Una foto sacada en un yate en la que ambas miraban a la cámara sonrientes en la que pocos son los que se atreverían a decir que son madre e hija.

Después, la hemos visto protagonizar una bonita sesión de fotos junto a sus tres hijas, Rumer, Tallulah y Scout Willis, para una marca de biquinis en las que Moore se camufla junto a ellas y parecen las cuatro hermanas.

"¡Hoy es el día! MUY emocionada de finalmente compartir la nueva campaña de Andie, celebrando la unión y presentándome ante las personas que amas... Fue lógico que pudiera compartir este momento con las personas que más quiero Rumer, Scout y Tallula", escribía en el post.

Pero ha sido una foto que Demi Moore ha compartido de ella sola en bañador la que más comentarios ha suscitado. Una instantánea en la que posa sin editar mostrando su cuerpo natural en un traje de baño amarillo: "¡En sus marcas, listos, fuera! Revelando mi pieza favorita e imprescindible: Fiji", escribe la actriz.

Al ver la fotografía muchos son los mensajes que ha recibido en los que le dicen lo "guapa" y "espectacular" que está. "Gracias por una publicación real y sin editar. ¡Te ves increíble! Necesitamos publicaciones positivas corporales más reales, sin editar. Me encanta, me encanta esta publicación y el traje", le agradecen por Instagram. Mientras que otros quieren saber su secreto para lucir así de genial: "¿Alguna vez has envejecido cuál es tu secreto?".

Seguro que te interesa:

Demi Moore estuvo tres años sin hablarse con sus hijas por su "adicción" a Ashton Kutcher