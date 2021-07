Rumer Willis, la hija de Demi Moore, estalla ante los comentarios por esta imagen suya irreconocible: "No lo toleraré"

La hija mayor de Bruce Willis y Demi Moore, Rumer Willis se ha visto envuelta en un revuelo en Instagram. La actriz publicó recientemente dos fotografías en su cuenta oficial en las que aparecía posando a la cámara feliz, jugando con las dos trenzas que llevaba y con una maleta. Todo parece apuntar que Rumer se iba de vacaciones. Pero lo que pretendía ser una publicación alegre y divertida, se ha convertido en todo lo contrario.

La actriz comenzó a recibir cientos de comentarios donde le decían lo delgada que estaba, lo que no sentó para nada bien a Willis, que no tardó nada en acudir a sus stories de Instagram para responder a todos esos haters en un largo mensaje.

"Sé que no necesito hacer esto, pero en un esfuerzo por difundir algo de conciencia y arrojar algo de luz sobre las tácticas de vergüenza corporal, sentía la necesidad de compartirlo", escribía. "Después del aluvión de comentarios completamente inapropiados que dejaron en la foto que publiqué ayer, me quedé realmente decepcionada porque yo estaba disfrutando de las fotos tan graciosas que me había hecho".

También habló de la publicación en sí: "Estaban hechas con un ángulo extraño en el que parecía que estaba más delgada que en la vida real". Rumer expresó que estaba mal comentar sobre los cuerpos de las personas haciendo referencia a todos lo que criticaron su publicación. "Aunque pienses que es tu trabajo o incluso tu derecho a dejar tus pensamientos o juicios sin filtrar sobre mi cuerpo para que otros y yo los leamos, no lo es", mencionaba.

Explicó que es contraproducente avergonzar el cuerpo de alguien si cree que está luchando con un trastorno alimenticio y puede hacer más daño que bien: "También para aclarar si realmente estaba luchando con algún tipo de problema con la comida (que afortunadamente no) viniendo a por mí en mis comentarios y diciéndome que estoy demasiado delgada o que necesito comer no es útil", afirmaba. "Si estabais realmente preocupados por mi salud y bienestar o por alguien que creáis que puede estar luchando, envíenle un mensaje de correo electrónico y tened una conversación privada. Preguntadle si le gustaría recibir apoyo en lugar de publicar comentarios públicos innecesarios. La vergüenza corporal de cualquier tipo es algo que no toleraré".

Junto al mensaje, Willis publicó una foto de sí misma desde otro ángulo para mostrar que no es tan delgada como la foto original la mostraba: "Como referencia, este es otro ángulo y aquí podéis ver cómo estoy realmente".

Seguro que te interesa:

Demi Moore habla sobre la actriz con la que sospechaba que su exmarido Bruce Willis le fue infiel