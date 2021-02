El estreno de 'After. Aquí empieza todo' fue todo un boom que convirtió en un fenómeno a sus protagonistas, Hero Fiennes-Tiffin y Josephine Langford.

Ambos dan vida a Hardin Scott y Tessa Young, una de las parejas más seguidas por los fans desde que los libros de la saga 'After' se convirtieron en best-sellers. El rotundo éxito de la primera película cambió la vida de la joven pareja, y pronto se embarcaron en el rodaje de las secuelas casi ininterrumpidamente, y recientemente confirmaron que habían terminado de grabar 'After 3' y 'After 4' tras los problemas que obligaron a mover el set a Bulgaria y reemplazar a muchos de los actores.

Pero Hero y Josephine, la esencia de 'After', permanece, y se han convertido en dos de los actores más conocidos de su generación gracias a los personajes. Esta fama, por supuesto, acarrea cosas buenas y malas, y ahora que han puesto fin a su trabajo dando vida a los personajes, Fiennes se ha sincerado sobre lo "abrumador" que fue el cambio drástico que dio su vida, y cómo consiguió lidiar con ello. Todos los detalles en el vídeo de arriba.

