"Hero Fiennes-Tiffin subiendo la temperatura": Primera imagen de Hardin Scott en el rodaje de 'After 3'

La adaptación a la gran pantalla de 'After' se convirtió en un fenómeno desde su primera película, pero el estreno de 'After. En mil pedazos', pese a los retrasos y la situación a la que se ha enfrentado debido al coronavirus, la han convertido también en un éxito alrededor del mundo.

Por ello, la productora no tardó en confirmar también que daban luz verde a las dos y últimas cintas, 'After We Fell' y 'After Ever Happy'. Sin embargo, la decisión de comenzar el rodaje rápidamente, además de la pandemia mundial, provocó que se trasladaran las grabaciones a Bulgaria, donde la baja tasa de contagios hacía más seguro el set.

Esto a su vez desencadenó una serie de impactantes noticias para los fans, pues son muchos los actores de la saga que no han podido desplazarse hasta allí y por tanto no formarán parte de las nuevas películas.

Los personajes de Landon, Trevor, Kim, Vance, Karen o Carol han sido reemplazados por otros actores de cara a 'After 3' y la entrega final, como puedes ver aquí. Mientras que los fans aún están intentando asimilar este jarro de agua fría, la cuenta oficial ya mostró la primera imagen del rodaje junto a uno de sus nuevos integrantes, Chance Perdomo de 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina' que será el nuevo Landon.

Pero lo que los afterianos no paraban de pedir era algo nuevo sobre sus protagonistas, Hero Fiennes-Tiffin y Josephine Langford, que afortunadamente han permanecido en sus papeles de Hardin y Tessa.

Ahora, por fin han sido escuchados y la primera imagen de Hero en el rodaje ha sido publicada y está levantando mucho debate. Puedes verlo todo en el vídeo de arriba.

